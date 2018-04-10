ماكرون يتناول العشاء مع ولى العهد السعودى ورئيس وزراء لبنان







رويترز

يتناول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون العشاء مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الثلاثاء فى بادرة دبلوماسية تهدف لإظهار أن الزعيم الفرنسى الشاب يستطيع لعب دور الوسيط بالمنطقة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع ولى العهد السعودى فى باريس إن مأدبة العشاء المقررة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء تهدف لتعزيز الجهود الرامية لبسط الاستقرار فى لبنان.

وفى خطوة ربما تهدف إلى إظهار أن رئيس الوزراء اللبنانى والأمير السعودى قد بددا خلافاتهما، نشر الحريرى صباح اليوم الثلاثاء صورة على تويتر له وللأمير محمد والعاهل المغربى الملك محمد السادس وهم يبتسمون بعد عشاء فى مطعم فى باريس.

وكتب الحريرى يقول "لا تعليق".

وفى السادس من أبريل حصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار فى مؤتمر بباريس يهدف لحشد الدعم الدولى لبرنامج استثمارى لدعم اقتصاده. وتعهدت السعودية بمد خط ائتمان بمليار دولار.