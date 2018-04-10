فن مستوحى من القذائف.. لبنانية تعرض أعمالا فنية لحروب بيروت







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

عرضت الفنانة اللبنانية كاتيا طرابلسى اليوم الثلاثاء، أعمالها الفنية خلال معرضها الفردى "الهويات الدائمة" فى جاليرى صالح بركات فى العاصمة بيروت.

وطرحت طرابلسى 46 نسخة مقلدة يدوية الصنع من قذائف الحرب اللبنانية ، كل منها مرتبط بهوية وطنية مختلفة.

وعرضت وسائل إعلام لبنانية 47 منحوتة صُنعت كلّ منها من موادّ مختلفة وزُيّنت بأسلوب فريد، ومستوحاة من القذائف التى دمّرت نسيج بيروت الوطنى فى خلال الحرب الأهلية المروّعة التى عايشتها طرابلسى خلال سنوات المراهقة.

وقالت طرابلسى خلال حديثها للصحف اللبنانية "منذ الحرب العالميّة الأولى، والحرب العالميّة الثانية وما يحدث الآن فى سوريا، لم نتعلّم، نحن بحاجة إلى خوض الحروب. نحن بحاجة إلى تدمير الآخر، لماذا؟ جميعنا سواسية، جميعنا مكوّنون من جسد ودم وخوف وأحاسيس. وحدهما الشكل الخارجى والجغرافيا ينتجان هويّات مختلفة".



إحدى زوار المعرض



إحدى الأعمال الفنية



أعمال فنية للفنانة طرابلسى



إحدى زوار المعرض



جانب من المعرض



معرض لفنانة لبنانية



جانب من الاعمال الفنية



الفنانة اللبنانية طرابلسى