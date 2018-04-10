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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:08 م
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ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بمول شهير بالمنصورة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:20 م
ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بمول شهير بالمنصورة لحوم فاسدة - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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شنت الادارة العامة لشئون التجارة  بمديرية التموين بالدقهلية ، بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة العميد عبد الحميد الصيرفى مدير إدارة العامة لمباحث التموين بالدقهلية ، مع قوة من مباحث تموين وبالاشتراك مع الطب البيطرى ، والصحة والمتابعة بمحافظة الدقهلية .

و تمكنت الحملة من ضبط مايقرب من نصف طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل احد المولات الشهيرة بالمنصورة ، وتم تحرير المحضر رقم 6625 لسنة 2018 جنح اول المنصوره ، وشارك فى الحملة  السيد دايرة مدير عام الادارة العامة لشئون التجارة ، و الشربينى متولى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية.

وذلك تنفيذا لبتوجيهات ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم وكيل مديرية التموين بالدقهليه،  بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط السلع الغير صالحه للاستهلاك الأدمي وبتشديد الرقابة على الأسواق والمرور المستمر على المحلات وضبط المخالفين.

 

 


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