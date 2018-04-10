صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى







سوهاج - محمود مقبول

وضع الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج منذ قليل، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للمحافظة، وذلك بمناسبة عيدها القومى، والذى يأتى فى العاشر من إبريل من كل عام، فى ذكرى انتصار شعب جهينة على الحملة الفرنسية عام 1799 ميلادية.

جاء ذلك بحضور اللواء عمر عدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد تامر إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والأحياء، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء مجلس النواب.

بدأ الأحتفال بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وتستمر الاحتفالات حتى نهاية الشهر الجارى، ويشهد الاحتفال أيضا طابورا للعرض على كورنيش النيل الشرقى، والذى يضم كافة الوحدات المحلية بالقرى والمدن، والمديريات المختلفة، وفى مقدمتها الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وتشمل الاحتفالات على مدار الشهر، افتتاح بعض المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، من مدارس جديدة وطرق، بالإضافة إلى افتتاح المتحف القومى، بجانب حفل فنى سيقام بالمسرح الرومانى، ويقدم عروض لفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية، كما سيتم الافتتاح خلال شهر أبريل الحالى، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى مجالات "الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة" وافتتاح متحف سوهاج الاقليمى.

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، التهنئة لشعب سوهاج بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مؤكداً أن هذا اليوم بمثابة احتفال وطنى فى قلوب كل المصريين عامة وأبناء سوهاج بصفة خاصة، قائلا، احتفال انطلاقة حقيقية للعمل والإنتاج، وأن هناك الكثير من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة فى كل القطاعات، من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، تحتاج إلى العمل، والاجتهاد والتعاون بين الجميع.

وأكد اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أن مثل هذه الأعياد شهادة من التاريخ على مواقف بطولية حدثت وسطرت بأحرف من نور فى سبيل إعلاء الوطن، موضحا أن اختيار هذا اليوم ليكون عيدا للمحافظة فى ذكرى انتصار أهالى مركز جهينة على الحملة الفرنسية، بالإضافة إلى أنه خلال الاحتفال نحكى للأجيال الجديدة ما فعله أجدادهم من بطولات تحدوا من خلالها المحتل وأذلوه حتى أرغموه على العودة إلى أدراجه، ولكى يتعلم الجميع أن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس وأن الحرية التى نعيشها الآن وصلتنا بدماء وأرواح ذكية، هى أرواح الشهداء، والله يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة ووقاها الله شر الفتن.































































