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صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد المحور المرورى الجديد على بحيرة الصيادين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:09 م
صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد المحور المرورى الجديد على بحيرة الصيادين محافظ الإسماعيلية يتفقد كبارى المشاة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،المحور المرورى الجديد على بحيرة الصيادين.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن المليار جنيه لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطني المحافظة والإقليم كاملا، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطويرالمحاورالمرورية ومداخل ومخارج المحافظة لتحقيق المزيد من السيولة المرورية، وحركة المركبات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فى تطوير الطرق والمحاور المرورية .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية،والدكتور مهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة لبنى نجيب مديرعام مديرية الطرق والنقل وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع إنشاء الجسر الكبير الذي يربط بين مدخل الاسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورا بمنطقة منشية الشهداء، وصولا الى محور طريق محمد على، وميدان " عدلى منصور " الترانزستور، ثم منطقة البركة وصولا الى طريق البلاجات بطول ثلاثة كيلومترات، ليعبر ترعة الإسماعيلية ويستمر إلى جانب بركة الصيادين الموازى لأرض مصنع الترانزستور حتى محور طريق البلاجات بمنطقة الواحة، علاوة على تفقد تجهيز طبقة الأساس للجزء الأول من الطريق بطول 2.2 كيلومترا وعرض 50 مترا ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لهذا المشروع للاطمئنان على انتظام سيرالعمل

كما تفقد المحافظ خلال الجولة اللمسات الأخيرة لمشروع الكورنيش الجديد  والممشى السياحي على بحيرة الصيادين، ليكون متنفسا لشعب الاسماعيلية والذي يبلغ طوله نحو 2.1 كيلو متر، ويتراوح عرضه من 95 إلى 120 مترا، ويشمل طريق خاص للمشاه وطريق للدراجات، بالإضافة الى عدد من المطاعم والكافتيريات ودورات مياه عمومية متطورة وبرجولات ومقاعد.

ومن المنتظر أن يتم إفتتاح الكورتيش قبل نهاية شهر أبريل الجاري، ليكون إضافة جديدة لملف الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية بالإسماعيلية.

1- محافظ الإسماعيلية بتفقد كبارى المشاه
محافظ الإسماعيلية بتفقد كبارى المشاه
2- كوبرى الجسر الكبير
كوبرى الجسر الكبير
3- جانب من جولة المحافظ
 جانب من جولة المحافظ
4- تطوير منطقة الترانزستور
 تطوير منطقة الترانزستور
5- المحافظ يتابع تنفيذ أعمال المحاور
المحافظ يتابع تنفيذ أعمال المحاور
6- منطقة بركة الصيادين
 منطقة بركة الصيادين
7- الممشى السياحى
الممشى السياحى

 

 

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