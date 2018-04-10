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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:59 م
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صور .. افتتاح المعرض الخيرى للملابس بجامعة الفيوم

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:34 م
صور .. افتتاح المعرض الخيرى للملابس بجامعة الفيوم الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل نائب رئيس جامعة الفيوم


الفيوم - رباب الجالي
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افتتح الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى للملابس بكلية دارالعلوم،والذى تنظمه أسرة زاد بالكلية بالتعاون مع إحدي الجمعيات للأعمال الخيرية.
 
حضر المعرض الدكتور حسن عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورعادل ضرغام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وجيه الشيمي رائد الأسرة ورئيس قسم الشريعةالأسلامية بالكلية والأستاذ جمعه عبدالمعبود مدير الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.
 
وقال الدكتور وجيه الشيمي رائد الأسرة أن المعرض يتضمن ملابس للطلبة والطالبات الغير قادرين بأسعار رمزية مشيرا إلي أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الإجتماعي لرفع العبء عن الطلاب.
 
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