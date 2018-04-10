تركيا: سنواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديدات







رويترز

أكد وزير الدفاع التركى نور الدين جانيكلى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديدات.

من جانبه طالب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الاثنين، تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد لتطبيع الوضع هناك.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف، بموسكو، "إن موسكو تأمل أن تعيد السلطات التركية منطقة عفرين للحكومة السورية"، وأضاف "أن الرئيس التركى لم يصرح يوماً بأن تركيا تريد احتلال عفرين"، مشيرا إلى أن بلاده تنطلق من أن أبسط طريقة لتطبيع الوضع فى عفرين، بعد أن حققت القوات التركية أهداف عمليتها، يكون بإعادة المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية السورية.