تركيا: سنواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديدات

تركيا: سنواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديداتالثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:53 ص
وزير الدفاع التركى
إضافة تعليق
أكد وزير الدفاع التركى نور الدين جانيكلى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديدات.
من جانبه طالب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الاثنين، تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد لتطبيع الوضع هناك.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف، بموسكو، "إن موسكو تأمل أن تعيد السلطات التركية منطقة عفرين للحكومة السورية"، وأضاف "أن الرئيس التركى لم يصرح يوماً بأن تركيا تريد احتلال عفرين"، مشيرا إلى أن بلاده تنطلق من أن أبسط طريقة لتطبيع الوضع فى عفرين، بعد أن حققت القوات التركية أهداف عمليتها، يكون بإعادة المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية السورية.
إضافة تعليق
ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع
تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة