انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ أن مديرية الطب البيطري ستبدأ تنفيذ الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى محافظة كفر الشيخ والتى أطلقتها وزارة الزراعة،وبتوجيهات للإدارة المركزية للطب الوقائي و27 مديرية للطب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية،لمدة شهر اعتباراً من 10 إبريل 2018 وحتى 10 مايو 2018،ذلك يأتي بالتعاون مع الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وقال محافظ كفر الشيخ ،في بيان له ،الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية،حيث سيتم التحصين بالسعر القانونى المحدد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الأرقام للتسجيل والترقيم،كما سيتم استخدام سن واحد لكل حيوان ولا يتم استخدامه لأكثر من حيوان فضلاً عن تحصين الحيوانات السليمة فقط،وتم اتخاذ كافه الاجراءات من توعية وإرشاد وتوفير الأمصال .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،إنه شدد على جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة والعمل على توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها،وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة،لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .