انتشال جثة طفل تعرض للغرق على ساحل مدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء اليوم، الثلاثاء، بأنه تم انتشال جثة طفل فى العاشرة من عمره تعرض للغرق أثناء استحمامه بأحد شواطئ العريش.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الطفل من منطقة شاطئ العريش لمشرحة مستشفى العريش العام بعد انتشال جثمانه بواسطة الأهالى، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر طبية، بأنه وصل لمستشفى العريش العام مصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقل المصاب من منطقة كرم ابونجيلة، ويخضع للعلاج فى المستشفى.