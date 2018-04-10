القيادة العامة للجيش الليبى: المشير خليفة حفتر يتمتع بحالة صحية ممتازة

كتب أحمد جمعة

نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي للقائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

وأكد العميد أحمد المسمارى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر يتمتع بحالة صحية ممتازة، موضحًا أنه يتابع عمل القيادة العامة للجيش الليبى وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار.