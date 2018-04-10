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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:57 م
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القيادة العامة للجيش الليبى: المشير خليفة حفتر يتمتع بحالة صحية ممتازة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:05 م
القيادة العامة للجيش الليبى: المشير خليفة حفتر يتمتع بحالة صحية ممتازة المشير خليفة حفتر


كتب أحمد جمعة
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نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي للقائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

وأكد العميد أحمد المسمارى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر يتمتع بحالة صحية ممتازة، موضحًا أنه يتابع عمل القيادة العامة للجيش الليبى وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار.

 


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