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استقالة محمد عثمان الجوارى رئيس برلمان الصومال

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:02 ص
استقالة محمد عثمان الجوارى رئيس برلمان الصومال الرئيس الصومالى محمد عبد الله فامايجو


أ ش أ
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قدم محمد عثمان الجوارى رئيس البرلمان الصومالى استقالته اليوم من منصبه.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ فى نشرته باللغة الإنجليزية ـ أن الجوارى بعث بكتاب الإستقالة الى البرلمان ، مشيرا الى أنها تأتى بعد 3 أسابيع من النزاع على السلطة مع حسن على خيرى رئيس الوزراء الصومالي.

وكشف أحد أعضاء البرلمان النقاب عن أن رئيس البرلمان إستقال من منصبه بناء على نصيحة الرئيس الصومالى محمد عبد الله فارميو بغرض تفادى حدوث مواجهة سياسية فى البلاد.

تجدر الإشارة الى أن استقالة رئيس البرلمان تأتى قبيل ساعات قلائل من تصويت البرلمان على اقتراح بسحب الثقة منه.

وكان الجوارى (73 عاما) قد تولى رئاسة البرلمان لأول مرة عام 2012 ، ثم أعيد انتخابه فى يناير 2017 ، حيث تمكن من قيادة البرلمان لإجتياز أكثر من أزمة سياسية.

 


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