ميناء دمياط يستقبل وفدا من هيئة اللويدز ريجيستر أكبر جهات الإشراف الدولية







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط وفداً من هيئة اللويدز ريجيستر وهى أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة والمانحة لشهادات الجودة، وذلك فى زيارة تهدف إلى عمل المراجعة البينية الأولى للشهادات الثلاث، كما تأتى الزيارة فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على الحفاظ على ما حصلت عليه من شهادات ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 والتطابق مع مواصفاتهم .

وقام الوفد وعلى مدار ثلاث أيام بالتفتيش على كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف بالإضافة إلى فرض سيناريوهات عديدة كتدريبات طارئة لمواقف مختلفة وقياس ردود الأفعال ومنها موقف زيادة نسبة الغبار أثناء تفريغ سفينة ومتابعة سرعة اتخاذ الإجراءات حيال ذلك ثم افتراض حدوث حريق على سفينة متراكية على أحد الأرصفة ونشوب حريق فى أحد مبانى الخدمات البحرية وحدوث تلوث ببقعة زيت فى البحر وعلى الرصيف واختبار مدى جاهزية غواصى الهيئة فى التعامل مع أحد المواقف الطارئة من ناحية البحر أو الوحدات البحرية بالإضافة إلى اختبار أطقم الوحدات البحرية على عدة مواقف طارئة وقياس ردود الأفعال وسرعتها .

وأشاد رئيس وفد هيئة اللويدز ريجيستر بسرعة ردود الفعل أثناء التعامل مع المواقف السابقة باحترافية وسرعة وحسن تصرف، هذا وقد شددت إدارة الميناء على كافة المستويات للاهتمام بتلك الزيارة ورفع درجة الاستعداد القصوى للظهور بالمظهر المشرف والحفاظ على المستوى الذى وصل الميناء إليه .

وأوضح اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط أن نجاح الهيئة فى اجتياز المراجعة البينية الأولى يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يعد حائط الصد الأول للتعامل مع المواقف الطارئة.