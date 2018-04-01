مقتل 10 عناصر من داعش بينهم قيادى فى عملية أمنية بصحراء الأنبار العراقية

مقتل 10 عناصر من داعش بينهم قيادى فى عملية أمنية بصحراء الأنبار العراقيةالأحد، 01 أبريل 2018 10:37 ص
الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفادت مصادر استخبارية عراقية اليوم الأحد، بأن قوة أمنية خاصة تمكنت من قتل قيادى فى تنظيم داعش مع تسعة من مرافقيه فى عملية سريعة بصحراء الأنبار.
وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "قوة أمنية خاصة شنت عملية خاطفة وسريعة فى صحراء الأنبار، أسفرت عن مقتل القيادى فى عصابات داعش الإرهابية المدعـو (أبو طه التونسي) والملقب بسفاح الدواعش مع تسعة من مرافقيه".
وأضافت أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجدهم"، مشيرة إلى أن القوة الأمنية عثرت على أنفاق سرية لتلك العصابات بداخلها أسلحة وحبوب مخدرة ومشروبات كحولية.
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تشن بين الحين والآخر عمليات استبـاقية فى صحراء الأنبار للقضاء علـى الخلايا النائمة فيها.
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