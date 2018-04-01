محافظ بورسعيد يبحث موقف المصانع المتعثرة والمتوقفة

محافظ بورسعيد يبحث موقف المصانع المتعثرة والمتوقفةالأحد، 01 أبريل 2018 05:50 م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع مسئولى المنطقة الصناعية والاستثمار وهيئة تحديث الصناعة، لبحث موقف المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمحافظة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أن المحافظة، منحت تلك المصانع أكثر من مهلة من أجل توفيق أوضاعها عن طريق الإنتاج والعمل، لافتا أن المحافظة تسعى إلى دفع كافة المشروعات المتوقفة خاصة وأن المحافظة تتحول إلى قلعة صناعية كبرى.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن عودة المصانع إلى العمل سوف يعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد للمرة الأولى دخول صناعات جديدة لكيانات اقتصادية عملاقة.
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