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الأحد، 01 أبريل 2018 03:30 م
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صور .. رئيس مركز كفر الدوار يتفقد الأعمال الجارية بقرية المراكبية بالبحيرة

الأحد، 01 أبريل 2018 02:46 م
صور .. رئيس مركز كفر الدوار يتفقد الأعمال الجارية بقرية المراكبية بالبحيرة رئيس مركز كفر الدوار يتفقد الأعمال





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال النظافة وكذلك الأعمال الجارية بنطاق المدينة.
 
 
وقام اليوم المهندس هيثم الدسوقى رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية بنطاق المدينة تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من مناطق المدينة.
 
 
كما قام "الدسوقى" بتفقد العمل بالكوبرى العلوى بالمراكبية المستجدة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة للكوبرى فى أسرع وقت نظراً لأهميته، حيث يربط شارع أحمد عرابى بشارع بورسعيد أمام شركه مصر، ويخدم المنطقة الصناعية بشكل كبير.
 
الدسوقى يتفقد مدينة كفر الدوار
الدسوقى يتفقد مدينة كفر الدوار

جانب من الجولة
جانب من الجولة

جانب من الجولة1
جانب من الجولة1

كوبرى المراكبية
كوبرى المراكبية

 


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