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صور.. الانتهاء من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز بالسخنة بعد تعرضه لحريق

الأحد، 01 أبريل 2018 03:13 م
صور.. الانتهاء من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز بالسخنة بعد تعرضه لحريق حريق خط أنابيب البوتاجاز بالسخنة





السويس - سيد نون
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انتهى فريق الإصلاح التابع لإحدى شركات البترول بالسويس، اليوم الأحد، من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) بالعين السخنة، والذى تعرض أمس لحريق نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة.

من جانب آخر، واصلت نيابة السويس التحقيق فى حادث حريق خط الأنابيب، واستمعت إلى أقوال مسئول بإحدى شركات المقاولات الذى قام اللودر التابع له بكسر خط الأنابيب والتسبب فى اندلاع الحريق بالخط.

كما أمرت النيابة بإعداد تقرير فنى كامل عن الحادث، وعن أسباب نشوب الحريق ووسائل الأمان الخاصة بالعمل فى موقع اشتعال النار بخط الأنابيب، كما تسلمت النيابة التحريات الصادرة من مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس الخاصة بالحريق بخط الأنابيب، وتم تسليم جثث المتوفيين إلى ذويهم.

كان الحريق تسبب فى مصرع شخصين وفقدان ثالث وإصابة 9 آخرين بحروق مختلفة، وتم نقل اثنين من العاملين المصابين إلى أحد مستشفيات القاهرة للعلاج.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن خط أنابيب البوتاجاز تم إصلاحه تماما، ولا يوجد أى تسريب من أى نوع موجود حاليا بالخط بعد الانتهاء من إخماد الحريق وإعادة إصلاح الجزء التالف من خط الأنابيب.

1- الحريق
 الحريق

 

2 لحظة اندلاع الحريق
 لحظة اندلاع الحريق

 

3- حريق خط الغاز
حريق خط الغاز

 


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