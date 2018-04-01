صحيفة أسبانية: 3 دول بينها فنزويلا عرضت استضافة "القذافى" لكنه رفض مغادرة ليبيا







كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فرونتى نيوز" الإسبانية إن "فنزويلا كانت من ثلاث دول عرضت المساعدة واللجوء للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، قبل وفاته، وأيضا روسيا البيضاء وجنوب أفريقيا، لكن الرئيس السابق رفض ذلك "ولم يرد الخروج من وطنه".

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقات روسيا البيضاء وليبيا كانت جيدة للغاية، فهذه الجمهورية السوفيتية السابقة تعد واحدة من أصدقاء قلائل للقذافى، وكان يمكن أن تكون مناسبة بسبب عزلتها الدولية مما يجعلها ملاذا آمنا يحمى القذافى من الملاحقات القانونية.

وأوضحت أن المعهد السويدى لأبحاث السلام "سيرى" أكد فى تقرير له أن هناك أدلة على قيام روسيا البيضاء بتصدير أربعين طنا من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا طوال فترة الثورة، مشيرا إلى أن القذافى دفع ثمن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية، أموالا وسبائك ذهبية ومجوهرات حملتها طائرة خاصة به إلى مينسك.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات السفير الليبى، مترجم الرئيس القذافى "مفتاح عبد الله ميسورى التى أدلى بها أمس لموقع سبوتنك والتى أثارت جدلا كبيرا، حيث " أكد أن القذافى مول حملة مرشح الرئاسة نيكولا ساركوزى ودفع له 20 مليون يورو، مشيرا إلى أنه فى البداية عرض على ساركوزى 50 مليون يورو ولكن 20 كان كافيا".

وأضاف المترجم أن ليبيا ساعدت الجميع فى مختلف الظروف، من كوارث طبيعية ومجاعات وإرسال أدوية وطائرات.

وفى الأسبوع الماضى، ساركوزى اتهم بـ"الرشوة " وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانونى، وإخفاء الأموال العامة الليبية، وأضافت الصحيفة أنه بعد وفاة القذافى لم يستطع أحد التوصل إلى ممتلكاته، وتم تسجيل منزله فى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المسئولة عن التبرعات الدينية، ولم يكن هناك حسابات نقدية للدولة الليبية، ولا يوجد حسابات للقذافى فى البنوك الأجنبية.