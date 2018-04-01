رئيس مياه الشرب بدمياط: 100% نسبة تغطية مياه الشرب و72% نسبة خدمة الصرف







دمياط – معتز الشربينى

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة بلغت 100%، حيث يتم إنتاج 513 ألف م3/ يوم، من خلال 19 محطة لتنقية المياه.

وأضاف عسل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إجمالى أطوال شبكات المياه بدمياط 1983 كيلو متر، بينما تبلغ نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحى 72% من إجمالى سكان المحافظة، وترتفع النسبة إلى 80% بعد دخول المشروعات الجارى تسليمها للخدمة.

وأوضح عسل، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالى 2017/2016 للحد من المناطق الساخنة، لمعالجة ضعف الضغوط، بمناطق (شط جريبه - شط الملح - طبل والرطمه - الشيخ درغام - البصايله ومنطقة الصياد) بمركز دمياط، ومناطق (الكاشف الجديد - والباز والسلام وعلى الدين عزبة جابر وعزبة فرج وعزب سيف الدين)، بمركز الزرقا، ومناطق (كفر المنازلة – اللوزى - ميت أبوغالب - كفر ميت أبو غالب – السوالم)، بمركز كفر سعد، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات لحل مشكلة باقى المناطق الساخنة بالمحافظة والتى تم حصرها .

وأضاف عسل أنه يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات من خلال منحة IWSP، وهى مشروع تهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل وزيادة إنتاجية محطة تنقية مياه الشرب بدمياط القديمة (1000 لتر/ث)، ومشروع إنشاء مأخذ جديد، وخط مياه عكرة وإعادة تأهيل محطة مياه دمياط، لخدمة 350 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية يونيو 2018، وكذلك مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة تنقية مياه الشرب بكفر سليمان المرحلة الأولى (توسعات 600 لتر / ث)، لخدمة 200 ألف نسمة.

وأشار عسل إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات فى نهاية ديسمبر 2018 الجارى ، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة تنقية الشرب بكفر سليمان المرحلة الثانية (إعادة تأهيل 1200 لتر /ث)، لخدمة 400 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2019، وتبلغ تكلفة المشروعات 197.5 مليون جنيه.