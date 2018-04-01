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رئيس مدينة منوف يكشف حقيقة العثور على ثعبان ضخم بترعة البطحة

الأحد، 01 أبريل 2018 03:00 ص
رئيس مدينة منوف يكشف حقيقة العثور على ثعبان ضخم بترعة البطحة المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف





المنوفية - محمود شاكر
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أكد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن ما تردد حول العثور على ثعبان كبير بترعة البطحة أمام شركة الدخان التابعة لمدينة منوف، أمر عار من الصحة.
 
وأكد الوراقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه انتقل إلى مكان البلاغ وتأكد بنفسه من عدم صحة ما تردد من البعض. قائلا: ظهور ثعبان بالحجم الذى يردده البعض أمر لا يمكن أن يصدقه أحد، مشيرا أنه تم البحث أكثر من سبعة ساعات دون العثور على أى شىء.

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