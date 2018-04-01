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الأحد، 01 أبريل 2018 01:54 م
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تضامن الأقصر: فحص 21190 حالة بإسنا وأرمنت بمعاش تكافل وكرامة

الأحد، 01 أبريل 2018 01:28 م
تضامن الأقصر: فحص 21190 حالة بإسنا وأرمنت بمعاش تكافل وكرامة برنامج التكافل و الكرامه





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بمحافظة الأقصر،أنه تم الإنتهاء من إعادة توقيع الكشف الطبى وفحص طلبات 21190  حالة من مركزى أسنا وأرمنت التى تم أيقاف صرف المبالغ المخصصة لها ببرنامج تكافل وكرامة.
 
وأضاف وكيل تضامن الأقصر – في بيان صحفي – أنه بدءاً من اليوم الأحد الموافق 1 أبريل تم تفعيل نظام الدفع الألكترونى للحالات التى تم الأنتهاء من توقيع الكشف الطبى عليها ومن منتصف الشهر سيتم توريد المبالغ لهذه الحالات بأثر رجعى من تاريخ توقفها.
 
وأشار وكيل وزارة تضامن الأقصر أنه فى أطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، تقرر أستمرار توقيع الكشف الطبى لباقى الحالات حتى نهاية شهر أبريل بواقع 1000 حالة يومياً يتم الكشف عليها، وذلك حتى الأنتهاء من كافة الحالات المتقدمة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة.
 
 

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