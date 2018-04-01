الجامعة العربية تعقد غدا الاجتماع الـ19 لفريق الخبراء الدائم للتصدى للإرهاب







كتب مصطفى عنبر

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال، وإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب يومى 2 – 3 من شهر أبريل 2018، الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، بمقر الأمانة العامة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، برئاسة معالى السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وسيناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الــــــ18 للفريق والمستجدات المتعلقة بالشأن الإرهاب فى المنطقة وتباحث فى سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته، بالإضافة إلى متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، المتضمنة إقامة العديد من الفعاليات مثل " مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية، وملتقيات علمية، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الإرهاب، مدتها الزمنية خمس سنوات.

وسيشارك فى الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التى تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية او احدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق اصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد.