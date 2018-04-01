اضبط مخالفة.. انتشار القمامة أمام مدرسة الثانوية بنات بشبين الكوم

اضبط مخالفة.. انتشار القمامة أمام مدرسة الثانوية بنات بشبين الكومالأحد، 01 أبريل 2018 05:00 ص
قمامة
المنوفية _ محمد فتحى
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حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب إنتشار القمامة أمام المدرسة الثانوية بنات الكائنة أمام مديرية التربية والتعليم بالمدينة.
ويقول أحمد فرج من أهالى المدينة وأحد أولياء الأمور بالمدرسة إن انتشار القمامة أمام مدرسة الثانوية بنات بالمدينة سبب غضب أولياء الأمور وسكان المنطقة بأكملها لانتشار البعوض والحشرات التى تنقل الأمراض.
وطالب المواطنون الدكتور أيمن مختار السكرتير العام بمحافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، بسرعة الاستجابة ورفع القمامة ومجازاة المسئولين عن ذلك.
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