واشنطن تبدى "حزنها البالغ" لسقوط قتلى برصاص الاحتلال فى مواجهات غزة







واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة عن "حزنها البالغ" لمقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى، الجمعة، فى ذكرى يوم الأرض خلال مسيرة احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات ألاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت فى تغريدة على تويتر "نشعر بحزن بالغ للخسائر فى الارواح فى غزة ".

وأضافت "ندعو كل المعنيين الى أخذ إجراءات لخفض التوتر، وشددت نويرت على أن "المجتمع الدولى يركز على الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين ويعمل على خطة للسلام. العنف لا يخدم أيا من هذين الهدفين".

وبمناسبة إحيائهم "يوم الارض" تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الاطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة واسرائيل فى مسيرة احتجاجية اطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر ان تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة اسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التى طردوا منها وللمطالبة ايضا برفع الحصار الاسرائيلى عن قطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة فى قطاع غزة ان 16 فلسطينيا قتلوا واصيب اكثر من 1400 اخرين فى المواجهات مع الجيش الاسرائيلي.

وحمّل الرئيس الفلسطينى محمود عباس الحكومة الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولى "بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل".