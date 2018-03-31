مستشفى أشمون العام تستقبل تلميذة مصابة بتسمم نتيجة لدغ عقرب

مستشفى أشمون العام تستقبل تلميذة مصابة بتسمم نتيجة لدغ عقربالسبت، 31 مارس 2018 09:58 ص
عقرب - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
أصيبت اليوم، تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات بلدغ عقرب بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "هـ . ع . ع" 9 سنوات، تلميذه ومقيم بقرية براشيم دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم ادعاء لدغ عقرب وحالتها العامة متوسطة، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم" .
بالانتقال والفحص وسؤال والدها 41 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام ابنته باللهو أمام المنزل أصيبت بلدغ مجهول، وقام بنقلها إلى المستشفى ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
إضافة تعليق
رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية
روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة