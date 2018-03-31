مستشفى أشمون العام تستقبل تلميذة مصابة بتسمم نتيجة لدغ عقرب







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت اليوم، تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات بلدغ عقرب بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "هـ . ع . ع" 9 سنوات، تلميذه ومقيم بقرية براشيم دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم ادعاء لدغ عقرب وحالتها العامة متوسطة، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم" .

بالانتقال والفحص وسؤال والدها 41 سنة، موظف ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام ابنته باللهو أمام المنزل أصيبت بلدغ مجهول، وقام بنقلها إلى المستشفى ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.