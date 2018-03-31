محافظ الإسماعيلية: نستعد للدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عن بدء العد التنازلى لانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الـ20 للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة لهذا العام، والمقرر له خلال الفترة من 11 الى 17 من شهر أبريل، مؤكدا على أن دورة مهرجان هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير، من حيث الشكل والمضمون عن باقى الدورات السابقة، خاصة بعد أن أكمل المهرجان عامه العشرين.

وأضاف طاهر، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادا لدورة هذا العام حتى تخرج بالشكل الذى يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميا ودوليا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، مع وفد ممثلى المركز القومى للسينما، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج عصام زكريا رئيس المهرجان، ووائل ممدوح مدير عام المهرجان ومنار حسنى مديرعام الإدارات الانتاجية بوزارة الثقافة، ومديرى قطاعات الثقافة والسياحة بالاسماعيلية، والذى تناول استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من إستعدادات ومتابعة كافة التدابيروالتجهيزات اللازمة، وتحضيرالمسرح بالشكل اللازم، والاطمئنان على جاهزية أماكن العروض وكل ما يتعلق بشئون المهرجان ومتابعة التجهيز لإقامة معرض تذكارى يضم جميع البوسترات والمطبوعات والصور الخاصة بجميع الدورات السابقة للمهرجان .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم تدخر وسعا فى تسخير كافة إمكانياتها لخدمة الإعداد والتجهيز اللازم لإقامة المهرجان، والذى يتواكب مع الاحتفالات بأعياد الربيع .

وتشهد دورة المهرجان هذا العام مشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، وحضور عدد كبير من الفنانيين والنقاد والمهتمين بصناعة السينما، وكبار نجوم السينما المصرية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الورش الفنية التدريبية، وإقامة ورشة عمل متخصصة للرسوم المتحركة وأفلام التحريك، ومن المنتظر أن يشارك فى دورة هذا العام عدد كبير من مختلف دول وقارات العالم التى تشترك لأول مرة.