عباس شومان: أدعو الجميع للتضامن مع مبادرة الأزهر لإطلاق 2018 عام القدس







الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية عرس ثقافى، وتشارك مؤسسة الأزهر فيه بجناح لأول مرة، لاستعادة الوعى الثقافى وأهمية القراءة، مستنكرا العمل الهمجى الذى تعرضت له القدس من قوات الاحتلال بالأمس، مؤكدا على أهمية تسليط الأضواء على تلك القضية من خلال المعرض داعيا الجميع الانضمام لمبادرة الأزهر الشريف لإطلاق عام 2018 كعام للقدس.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بمكتبة الاسكندرية، وأكد على أن جناح الأزهر فى المعرض يضم عدد من الكتب التى تلقى الضوء على كل القضايا المختلفة محل الجدل وكذلك دراسة التاريخ والتاريخ الفلسطينى على وجه التحديد، قائلا: نطالب اخواتنا فى فلسطين بإنهاء حالة الانقسام الحالية التى تضر بالقضية الفلسطينية وتجعل المحتل يستغل حالة التشرذم وأكد على أهمية تمسك الفلسطينيين بحقهم فى إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتخلى عن مصالح ضيقة وتوحيد الصفوف وألا سيحدث مزيد من التقهقر والتراجع للقضية الفلسطينية.

ووجة رسالة للمجتمع الدولى بالكف عن المعالجات الفارغة للقضية الفلسطينية بعيدا عن العبارات الجوفاء من الشجب والإدانة اتخاذ خطوات عملية على الأرض ضد الكيان المحتل، مؤكدا أن الأزهر الشريف وجه رسائل واضحة تعلن تضامن الأزهر مع الفلسطينيين بشكل واضح وتطالب مجلس الأمن بوقف من الحياد تضمن حق القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن الإسكندرية كعاصمة للثقافة العربية، تشهد هذا الأسبوع افتتاح 3 معارض للكتاب مما يشير إلى دور الإسكندرية العام فى مجال الثقافة، مشيدا بالدور الثقافى الكبير الذى تلعبه مكتبة الإسكندرية فى إحياء الحركة الثقافية وإثرائها.

كما قدم التحية الى مؤسسة الأزهر الشريف التى تقوم بدور كبير ولها جناح خاص فى المعرض مما يعزز دور الازهر الشريف فى تصحيح المفاهيم المغلوطة والوصول إلى فئات الشباب و اكد محافظ الاسكندرية على أن وزارة الثقافة بفكرها الجديد تقدم كتب ثقافية تخاطب الشباب والمثقفين عموما وبأسعار فى متناول الجميع، مؤكدا أنه تلاحظ إقبال كبير من الشباب على الكتب التاريخية، مما يدعو إلى الفخر داعيا إلى العمل على دعم هذا الاتجاه، كما أشاد بالكتب الصغيرة التى يمكن اصطحابها خلال السفر، مما يعزز قيم انتشار القراءة والثقافة وأعرب عن اهتمامه بالعمل الفنى والثقافى والإبداعى الذى يقدم خدمات من نوع آخر للمواطنين.

من جهه، أخرى هنأ محافظ الإسكندرية الشعب السكندرى بانتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية التى سارت بشكل هادئ وشفافية كبيرة، وحظيت بإشادة البعثات الخارجية المنوط بها المراقبة على العملية الانتخابية، وقدم التحية إلى كل القائمين على تنظيمها لتخرج بهذا الشكل المشرف.

الدكتورعباس شومان