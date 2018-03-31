رئيس جامعة بنى سويف يكرم الطلاب الفائزين بميداليات فى بطولة الجامعات المصرية







بنى سويف- هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،الطلاب الحاصلين على جوائز فى بطولة الشهيد الرفاعى 45 للجامعات المصرية فى العاب القوى والملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة بإجمالى خمس ميداليات ذهبية وأربعة ميداليات فضية ووأربعة ميداليات برونزية.

كما كرم رئيس الجامعة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على جوائز فى بطولة الاولمبياد التى اقيمت فى المدينة الشبابية بأبو قير بالاسكنرية للجامعات المصرية وذلك لطلاب الاعاقات البصرية والحركية التى تتراوح بين العاب قوى ووثب طويل وكرة جرس وطائرة جلوس وتنس طاولة وسباحة باجمالى ذهبية ووسبعة ميداليات فضية و ثمانية ميداليات برونزية.

كما كرم رئيس الجامعة اعضاء هيئة التدريس والعاملين المحالين للمعاش ومدير عام رعاية الشباب والمشرفين من ادارة رعاية الشباب المرافقين للطلاب فى بطولات الجامعات المصرية التى خاضوها وتوجوها بالميداليات.

وأكد رئيس الجامعة،على دعمه وتشجيعه المستمر للطلبة المتفوقين والموهوبين فى جميع الانشطة خاصة الرياضية ومساهمتهم فى رفعة شأن الجامعة ورفع تصنيفها المحلى والاقليمى والدولى وأمل الجامعة بتمثيلهم فى البطولات الدولية خاصة بعد فوزهم المشرف فى بطولات الجامعات المصرية وحصولهم على ميداليات متنوعة والجامعة مستمرة فى تكريمهم وتسخير كل إمكانات الجامعة ودعمهم.