جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى وقطع غيار السيارات







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكن رجال جمارك ميناء نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم بالاشتراك مع قسم البحث الجنائى بميناء نويبع من 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى- وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والتعليمات النقدية السارية وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فى المحاولة الأولى وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع بإعتزام المدعو ع، ى، م أردنى ويعمل بحارا على العبارة سيناء تهريب كمية من النقد المصرى.

وتم تشكيل لجنة مشتركة لتفتيشه حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصرى مخبأه تحت فرش الحذاء الخاص بالمذكور.

وفى المحاولة الثانية وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع مفادها إعتزام المدعو أ، ط، س - مصرى الجنسية -سائق الشاحنة رقم ١٧٤٥/٤٥٨٣ مصرية قادمة إلى البلاد من ميناء العقبة الأردنى على العبارة سيناء رحلة ٢٠١٨/٣/٢٦ بتهريب بضائع أجنية غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد

وأسفرت نتيجة التفتيش عن ضبط عدد ١٩٢ قطعة وطقم غيار سيارات ملاكى متنوعة ماركة تويوتا منشأ اليابان مخفاة داخل صندوق العدة وكابينة القيادة

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 234 ألف و300 جنيه

وفى المحاولة الثالثة وبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الحركة بجمارك نوبيع بالإشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة مفادها إعتزام المدعو م، ا، ع مصرى الجنسية - سائق الشاحنة المحملة بالكرتون رقم 9716/3264 مصرية قادمة من ميناء العقبة الأردنى على العبارة بريدج رحلة ٢٠١٨/٣/٢٦ تهريب بضائع أجنية غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد

وبالتفتيش تبين وجود جهاز ميكسر إيطالى و2 إطار سيارة نقل بالجنط مخبأة داخل حمولة السيارة

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 70 ألف جنيه

وتكونت لجان التفتيش والضبط برئاسة حسن أبوزيد مدير المكتب الفنى وكلا من الأستاذ محسن هاشم مدير إدارة تفتيش الركاب والأستاذ سمير مرعى مدير إدارة الأمن الجمركى والأستاذ مصطفى عبدالخالق مدير إدارة الحركة والأستاذ حسن عمر مدير إدارة مكافحة التهريب و حرم عبدالمقصود والأستاذ محمد عبدالخالق عمليات والأستاذ محمد خطاب ورويس جورج.

قرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى أرقام 15 و16 و17 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات وحرر محضر الضبط رمضان قرنى رئيس قسم الشئون القانونية.

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.