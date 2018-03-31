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العثور على جثة شاب بنهر النيل فى سوهاج

السبت، 31 مارس 2018 09:19 ص
العثور على جثة شاب بنهر النيل فى سوهاج غريق - أرشيفية





سوهاج ــ محمود مقبول
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يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج جهودهم، من أجل كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر فى حالة انتفاخ وذلك بنهر النيل دائرة المركز.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوجود جثة طافية بنهر النيل دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد الكاشف معاون مباحث المركز، بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بناحية بنى هلال دائرة المركز، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى من انتشالها.

وتبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين أنها في حالة انتفاخ وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزى، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1266 إداري المركز لسنة 2018 .

 


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