الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية تعلن إطلاق دليل المكتبات العربية







الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انطلاق الدليل الشامل للمكتبات العربية الذى يتم بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبين مكتبة الإسكندرية.

وأشارت، خلال افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بمكتبة الإسكندرية اليوم، إلى أن الدليل الشامل للمكتبات العربية فى الوطن العربى يعد ركيزة تساهم فى زيادة التواصل والتعاون بين المكتبات العربية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الخاصة بقطاع المكتبات فى كل دولة وتكوين قوة إقليمية تتفاعل مع المجتمع الدولى للمكتبات ودليل شامل يتم التعريف به على مستوى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا".

وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة المعلومات والتوثيق" قد دعت بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات"الإفلا" لاجتماع بتاريخ 18 يناير 2016، حضره رؤساء وممثلو جمعيات المكتبات من إحدى عشرة دولة عربية ومُمثل الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا" التابع لمكتبة الإسكندرية ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، إلى جانب ممثلى المندوبيات الدائمة للملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وفلسطين.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعزيز سُبل التعاون بين المكتبات فى الدول العربية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمكتبيين والمهنيين والباحثين على مستوى الوطن العربي، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الخاصة بقطاع المكتبات فى كل دولة، ودعم عمليات التطوير والتخطيط لمتخذى القرار فى المكتبات العربية بمختلف أنواعها، والتعريف بالمكتبات فى الدول العربية على مستوى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا" يعد هذا المشروع أول مشاريع إدارة المنظمات الثقافية المتخصصة بقطاع الخدمات والمشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

من جهه أخرى، أعلنت السفيرة اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تقديرا لدور جامعة الدول العربية متقدمة بالشكر إلى القائمين على تنظيم المعرض لهذا الاختيار الذى تعتز به جامعة الدول الغربية.