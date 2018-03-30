وزير الدفاع العراقى يشارك فى مؤتمر موسكو للأمن والدفاع إبريل المقبل

وزير الدفاع العراقى يشارك فى مؤتمر موسكو للأمن والدفاع إبريل المقبلالجمعة، 30 مارس 2018 07:02 ص
الجيش العراقى- أرشيفية
وكالات الأنباء
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن وفدا من وزارة الدفاع العراقية، برئاسة الوزير عرفان الحيالي، سيشارك فى مؤتمر موسكو للأمن والدفاع الذى سيعقد فى 4 أبريل المقبل.
وأوضح الخفاجي، الخميس، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "وجهت للجانب العراقى الدعوة للمشاركة فى المؤتمر، والعراق سيشارك ممثلا بوزير الدفاع عرفان الحيالى على رأس وفد رفيع المستوى من كبار الضباط فى الوزارة".
ولم يستبعد الخفاجى عقد اتفاقيات عسكرية جديدة بين الجانبين العراقى والروسى على هامش مؤتمر موسكو، قائلا: "وزير الدفاع سيستثمر عقد المؤتمر وسيناقش مع المسؤولين الروس إمكانية عقد اتفاقيات جديدة لتسليح الجيش العراقى حسب حاجة الصنوف العسكرية العراقية".
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