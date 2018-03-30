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محافظ شمال سيناء: القوات المسلحة تضخ 25 طن مواد غذائية يوميا

الجمعة، 30 مارس 2018 06:32 م
محافظ شمال سيناء: القوات المسلحة تضخ 25 طن مواد غذائية يوميا اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء ـ محمد حسين
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كشف اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عن جانب من أوضاع المحافظة التموينية، موضحا أنها تشهد انفراجة نسبية.
 
وقال محافظ شمال سيناء، فى تصريحات له اليوم، إن القوات المسلحة تقوم عن طريق سيارات ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية بضخ 25 طنا يوميا من المواد والسلع الغذائية، موضحا أنها تصل للمحافظة عن طريق الشركة القابضة لتجارة الجملة والتعاون الاستهلاكى، سلع غذائية منوعة ومنتجات ألبان.
 
وأكد المحافظ أن توجيهاته واضحة لمديرية التموين وكافة الجهات بضرورة المتابعة وتحذير التجار من استغلال المواطنين .
 
 
 

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