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محافظ سوهاج: ضبط 11 قضية تموينية فى حملة على الأسواق والمخابز

الجمعة، 30 مارس 2018 03:20 م
محافظ سوهاج: ضبط 11 قضية تموينية فى حملة على الأسواق والمخابز حملة تموينية -أرشيفية





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تمكن حملة مكبرة على أسواق ومخابز سوهاج من ضبط 11 قضية تموينية، والإحالة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وأن تلك الحملات تهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وأوضح العميد محمد نصحى رئيس مباحث التموين، أنه تم ضبط "محمد. ع" ٤٥ سنة صاحب محل خردوات يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط ١٧ بكرة دوبار بلاستيك وأدوات مدرسية وبخور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٢٤ جنح قسم ثان سوهاج.

كما تم ضبط ٥ قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وأنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.

وأضاف المحاسب أحمد حسين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج فى بيان للمحافظة، عن تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب أعياد شم النسيم، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية والوحدات المحلية ومباحث التموين، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.


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