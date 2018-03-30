محافظ الأقصر: سيدات مصر البطل الأول فى انتخابات الرئاسة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن المشاركة السيدات وكبار السن كانت البطل الأول فى فعاليات الأيام الثلاثة لانتخابات الرئاسة بمختلف مدن وقرى الأقصر، كما شهد التصويت عزوف الشباب عن النزول، ولكن فى اليوم الثالث بدأوا فى التصويت تدريجيًا بصورة ضعيفة مقارنة بكبار السن والسيدات.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشباب لم يقوموا بدورهم فى التصويت بكثافة كما كان متوقعا منهم خلال تلك الانتخابات، مشددًا على أن أعداد قليلة للغاية من الشباب نزلوا للتصويت باللجان فى القرى والمدن، موضحًا أن العملية الانتخابية سارت بصورة طبيعية خلال الأيام الثلاثة، وسط تجهيزات ساعدت الأقصر بالظهور بمشهد يليق بها أمام العالم أجمع.

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن ما قام به السيدات والرجال وكبار السن خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية تؤكد أنهم لديهم الوعى الكامل بما تمر به مصر، وضربوا مثالاً قوياً فى الوطنية ورفعوا رأس مصر عالياً أمام العالم أجمع، موضحًا أن بعض اللجان فى مدينة إسنا شهدت خلل فى اليوم الأول، حيث أنه تم حدوث تغييرات فى كشوف وأماكن الناخبين بمسافات تتعدى الـ20 و30 كيلو متر، وتم التعامل معها لتسهيل التصويت على الأهالى، وسيتم العمل على تجنبها فى الكشوف خلال الفترة المقبلة.

وعن المخالفات وتأخر اللجان فى الفتح والغلق، أكد المحافظ أنه لم يتم رصد أية تأخير أو مشاكل تذكر، حيث أن جميع اللجان كانت منتظمة وكان هناك تعاون مع القوات المسلحة والقضاة، وفى اليوم الثالث تم مد التصويت لمدة ساعة، وذلك أعطى الجميع راحة كبيرة فى العمل لوجود كثافة فى بعض اللجان مثل لجان مدينة اسنا وأرمنت والقرنة.

أما عن العاصفة الترابية التى ضربت البلاد قبل الانتخابات بساعات، فقال محمد بدر محافظ الأقصر، أن العاصفة فور وصولها للأقصر تسببت فى عدة حوادث وحرائق وتم التعامل معها فوريًا من كافة جهات وأجهزة المحافظة والمدن المختلفة، ولم تؤثر بالسلب على الأهالى، الذين كانوا متواجدين داخل اللجان للتصويت وأداء حقهم فى الإنتخاب، موضحًا أن الأزمة الوحيدة تمثلت فى الملاحة النهرية التى توقفت فحجزت أهالي القرنة وأهالى الأقصر من العودة لمنازلهم حتى هدوء الأوضاع.

واستطرد محافظ الأقصر فى حديثه لـ"اليوم السابع" مؤكداً أن ذوى الاحتياجات الخاصة قدموا رسالة قوية خلال الانتخابات بالتصويت بكثافة كبيرة فى كل لجان المدن المختلفة بالأقصر، حيث أنهم تواجدوا بكثافة فى لجان إسنا وأرمنت والقرنة والأقصر برفقة أسرهم للتأكيد على المشاركة فى حقوقهم بمصر، والتصويت فى الاستحقاق الانتخابى خلال الأيام الثلاثة.

وأكد محافظ الأقصر أنه فى إسنا والأقصر والزينية وأرمنت قامت أعداد كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة بتنظيم مسيرات داعمة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، برفقة أولياء الأمور و القائمين عليهم، كما توجه شباب ذوى الإعاقة مع أولياء أمورهم الذين سعوا فى تلك الانتخابات لزرع قيم الولاء والانتماء والتوعية والتثقيف لهم بضرورة المشاركة فى حقهم الانتخابى، حيث تم توفير لهم مواصلات واستثناء من طوابير الناخبين وكراسى متحركة فى جميع اللجان بالمحافظة، وتم جعل التصويت لهم بالطوابق الأرضية مع توفير المياه المعدنية والعصائر.

وكانت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة والفرعية بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، التى تبلغ الكتلة التصويتية فيها 780623 صوتا، قد أسفرت عن حضور 253108 ناخبا بنسبة إقبال حوالى 32.42%، وبلغت الأصوات الصحيحة منها 242820 صوتا، والأصوات الباطلة 10288 صوتا، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 237151 صوتا، وموسي مصطفي على 5969 صوتا، بنسبة نجاح للرئيس السيسى بلغت 97.6%.



محافظ الأقصر



محمد بدر محافظ الأقصر



المحافظ



جانب من جولات المحافظ علي اللجان في آخر دقائق التصويت