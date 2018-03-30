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صور.. وزير الثقافة تكرم رموز الفنون الشعبية فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

الجمعة، 30 مارس 2018 09:54 م
صور.. وزير الثقافة تكرم رموز الفنون الشعبية فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور





البحيرة - ناصر جودة
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كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة رموز الفنون الشعبية فى فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور .

 

ويشارك فى فعاليات المهرجان الذى يستمر على مدار 9 أيام 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى مصر، نيجيريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس .

 

وحضر المهرجان أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الرموز الثقافية المصرية.

 

وخلال المهرجان تم تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا السابق، وتم عرض فيلم تسجيل عنه، والدكتور صلاح الراوى أستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، واسم الفنان الراحل الريس متقال، والفنان عبد الستار سليم، والفنان محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق، وينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر، والمطربه الشابة هند الراوى، والفنان اللبنانى جابريل شايبى.

 

وبدأ حفل افتتاح المهرجان بتقديم عروض لكل من فرقتى شباب سريلانكا للرقص، وليوانجين الصينية، وهند الراوى ومحمد رؤوف وجابريل شايبى وحفيد الريس متقال، تلتها عرض الفلكلور والعصور لفرقة فرسان الشرق للتراث تصميم وإخراج عصام عزت، والذى تناول نماذج من أشهر أشكال الفنون الشعبية المصرية عبر تاريخها .

 

1 وزير الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور
1 وزير الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

 

2 محافظ البحيرة تهدى درع المحافظة لوزيرة الثقافه ف
2 محافظ البحيرة تهدى درع المحافظة لوزيرة الثقافه ف

 

3 مهرجان دمنهور للفلكلور
3 مهرجان دمنهور للفلكلور

 

6 فرق مهرجان دمنهور للفلكلور
6 فرق مهرجان دمنهور للفلكلور

 

7 جانب من مهرجان دمنهور للفلكلور
7 جانب من مهرجان دمنهور للفلكلور

 

7 مهرجان دمنهور للفلكلور
7 مهرجان دمنهور للفلكلور

 

8 رئيس دار الاوبرا مع وزيرة الثقافة
8 رئيس دار الاوبرا مع وزيرة الثقافة

 

9 عروض مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور
9 عروض مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

 

10 مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور
10 مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

 

11 مهىجان دمنهور للفلكلور بدار لاوبرا
11 مهىجان دمنهور للفلكلور بدار لاوبرا

 


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