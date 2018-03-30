صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات كأس افريقيا 2018 للترايثلون







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الجمعة، بداية فعاليات بطولة شرم الشيخ كأس إفريقيا 2018 والبطولة العربية للاتحاد العربى للترايثلون بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى للترايثلون وعماد البنانى الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للرياضة ورئيس الاتحاد الأمريكى للترايثلون.

وأشار فوده أن محافظة جنوب سيناء تتبنى وترعى هذة البطولة منذ نشأتها وتقدم كل الدعم لنجاحها وانتشارها.

كما رحب بكافة الحضور إداريين ولاعبين من كل الدول العربية والإفريقية كما قام بتكريم عدد من المدربين الذين أسهموا فى نشر اللعبة وتمنى التوفيق للجميع.















