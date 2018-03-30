سوريا: قرب التوصل لاتفاق يقضى بخروج مسلحى جيش الإسلام من دوما إلى إدلب

سوريا: قرب التوصل لاتفاق يقضى بخروج مسلحى جيش الإسلام من دوما إلى إدلبالجمعة، 30 مارس 2018 12:14 م
سوريا
رويترز - أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية توصلها إلى اتفاق مع مسلحى فصيل "جيش الإسلام" يقضى بخروجهم من مدينة دوما السورية.
وأفادت قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان الوزارة أن سكان المدينة يطالبون مسلحى "جيش الإسلام" بقبول شروط القوات الحكومية لتسوية الوضع فى المدينة.
وكان قيادة "جيش الإسلام" قد طلبت - فى وقت سابق - أثناء المفاوضات السماح لمسلحيها بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء في دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها.
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