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زراعة كفر الشيخ: إزالة 161 حالة تعد والاستعداد لزراعة 27 ألف فدان قطن

الجمعة، 30 مارس 2018 11:55 ص
زراعة كفر الشيخ: إزالة 161 حالة تعد والاستعداد لزراعة 27 ألف فدان قطن إزالة تعديات -أرشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ،إن المديرية تمكنت من إزالة 161 حالة تعديات على مساحة أكثر من 10 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، مؤكداً أنه تم حصاد مساحات من  المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، منها حصاد ألف فدان قمح، و20 فدان كتان، و15 فدان فول.

وأضاف عبدالعظيم، فى بيان له، تم  إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 27 ألف فدان ،زُرع منها 578 فدان ، وتم نقل 9 ألاف أردب من بذرة القطن  للجمعيات ، وزُع على الأهالي منها  ألفين أردب .

كما تمكنت مديرية الزراعة من علاج 83 ألف فدان بنجر و199 فدان قمح ،و12 فدان فول  بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من آفات ، دودة القطن ، ودودة قارضة ، وتمكنت مديرية الزراعة من تطهير 23 كيلو مراوي و24 كيلو مصارف .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تابع أيام الحصاد  المحاصيل منها يوم حصاد لمحصول بنجر السكر بمركز دسوق ،ويوم حصاد لمحصول الكتان بمركز الحامول.

 

 

 

 


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