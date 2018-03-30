روسيا: القوات الجوية تنفذ 6 طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية فوق سوريا

روسيا: القوات الجوية تنفذ 6 طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية فوق سورياالجمعة، 30 مارس 2018 09:21 ص
وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الفضائية الجوية التابعة لها، نفذت ست طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية انتهكت مجالها الجوى.
وأوضحت صحيفة "كراسنيا زفيزدا" التابعة للوزارة فى رسوم بيانية أن 23 جسما طائرا نفذ نشاطا استطلاعيا بالقرب من الحدود، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وفى سياق متصل، نفى مصدر بوزارة الدفاع الروسية، ما نشرته وسائل إعلام حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية فى سوريا وإجراء عملية استطلاع على ارتفاع كبير، قائلا إن "المعلومات التى نشرت فى عدد من وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أجنبى حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية فى سوريا وتنفيذ عملية استطلاع على ارتفاع كبير محض هراء".
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