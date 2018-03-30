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المصالحة الروسى يمدد الهدنة لإجلاء بقية مسلحى " فيلق الرحمن " بالغوطة

الجمعة، 30 مارس 2018 10:03 ص
المصالحة الروسى يمدد الهدنة لإجلاء بقية مسلحى " فيلق الرحمن " بالغوطة سوريا





أ ش أ
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قرر المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اليوم الجمعة تمديد "الهدنة الإنسانية" لإتمام عملية إجلاء من تبقى من مسلحى "فيلق الرحمن" من بلدة عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمال البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان ، أوردته قناة ( روسيا اليوم ) - إلى أن خروج عناصر "فيلق الرحمن" من عربين مستمر منذ 24 مارس الجارى، بموجب الاتفاق المبرم بين مركز المصالحة وقيادة التنظيم.


وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة اليوم أن سكان مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية يطالبون مسلحى "جيش الإسلام" بقبول شروط القوات الحكومية لتسوية الوضع فى المدينة.


وكان قيادة "جيش الإسلام" قد طلبت - فى وقت سابق - أثناء المفاوضات السماح لمسلحيها بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء فى دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها.


وأضافت الوزارة أن 143 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنات الإنسانية قبل حوالى الشهر.
يشار إلى أنه خرج 7002 من المسلحين وأفراد عائلاتهم فى 129 حافلة عبر ممر إنسانى إلى إدلب أمس، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من عربين منذ بداية العملية 31915 شخصا.


وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسى وممثلى الهلال الأحمر السورى بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.


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