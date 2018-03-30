اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السابعة و النصف صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكد يوسف فى بيان له اليوم على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال يوسف أن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أواضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.