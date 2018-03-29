نائب المنيا مجدى ملك: انتخابات الرئاسة ملحمة تاريخية غير مسبوقة فى مصر

نائب المنيا مجدى ملك: انتخابات الرئاسة ملحمة تاريخية غير مسبوقة فى مصرالخميس، 29 مارس 2018 09:09 م
مجدى ملك عضو مجلس النواب
المنيا- حسن عبد الغفار
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قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الانتخابات الرئاسية أكدت على أن المواطن المصرى بدأ يستفيق من الغيبوبة التى كان يعيش فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك وعيا وثقافة متغيرة فى مصر، وأشار ملك أن المواطن المصرى بعث برسالة قوية للعالم سوف يكون مردودها قويا جدا على الاقتصاد المصرى، لافتا أن الاقتصاد سوف يتحسن كثيرا وسوف يقبل المستثمر الأجنبى وبكثرة على الاستثمار فى بلد الأمن والأمان، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية كشفت عن ملحمة تاريخية غير مسبوقة فى مصر.
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