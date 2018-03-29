ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة JUDI ALAMAR لتفريغ 27500 طن ذرة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة JUDI ALAMAR لتفريغ 27500 طن ذرةالخميس، 29 مارس 2018 04:27 م
ميناء بورسعيد
بورسعيد- محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن ميناء غرب بورسعيد يستقبل اليوم ولمدة 5 أيام السفينة JuDI AlAMAR القادمة من أوكرانيا وتحمل علم بليز، يبلغ طولها 172 مترا، الغاطس 9.9 متر وحمولتها الكلية 17879 طن لتفرغ 27500 طن ذرة .
وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، ودخول سفينة بضاعة عامة وتتواجد على الأرصفة واحدة أخرى، وجار تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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