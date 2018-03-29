محافظ الإسكندرية: واجهنا بحزم محاولات البناء المخالف خلال فترة الانتخابات







الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة واجهت بكل حزم أعمال البناء المخالف فى مختلف الأحياء، بالتزامن مع سير العملية الانتخابية.

وقال "سلطان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن بعض المخالفين حاولوا استغلال انشغال الأمن والجهات التنفيذية بالمحافظة، فى تنظيم ومتابعة سير العملية الانتخابية، إلا أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، كانت تتابع كل تلك الأعمال المخالفة، وتم رصد عدد من أعمال البناء المخالف وشن حملات إزالة وإيقاف أعمال بعدد من الأحياء.

وأضاف أنه تم التحفظ على معدات ومواد البناء المخالف بعدة عقارات بأحياء وسط وشرق و منتزه أول، لافتا إلى أنه تم التعامل مع عدة بلاغات لأعمال بناء مخالف على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها بشكل فورى من قبل رؤساء الأحياء والجهات المختصة.