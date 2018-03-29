video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: واجهنا بحزم محاولات البناء المخالف خلال فترة الانتخابات

الخميس، 29 مارس 2018 02:29 م
محافظ الإسكندرية: واجهنا بحزم محاولات البناء المخالف خلال فترة الانتخابات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة واجهت بكل حزم أعمال البناء المخالف فى مختلف الأحياء، بالتزامن مع سير العملية الانتخابية.
 
وقال "سلطان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن بعض المخالفين حاولوا استغلال انشغال الأمن والجهات التنفيذية بالمحافظة، فى تنظيم ومتابعة سير العملية الانتخابية، إلا أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، كانت تتابع كل تلك الأعمال المخالفة، وتم رصد عدد من أعمال البناء المخالف وشن حملات إزالة وإيقاف أعمال بعدد من الأحياء.
 
وأضاف أنه تم التحفظ على معدات ومواد البناء المخالف بعدة عقارات بأحياء وسط وشرق و منتزه أول، لافتا إلى أنه تم التعامل مع عدة بلاغات لأعمال بناء مخالف على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها بشكل فورى من قبل رؤساء الأحياء والجهات المختصة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: أهالى عروس البحر نموذج مشرف لكل مواطن شريف

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

البناء المخالف

الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة