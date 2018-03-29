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الخميس، 29 مارس 2018 03:54 م
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محافظ الأقصر يزور نجع الطينة للإستماع لمطالب الأهالى

الخميس، 29 مارس 2018 02:46 م
محافظ الأقصر يزور نجع الطينة للإستماع لمطالب الأهالى محافظ الأقصر يزور نجع الطينة للإستماع لمطالب الأهالي





الأقصر – أحمد مرعى
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زار محمد بدر محافظ الأقصر، منطقة نجع الطينة التابعة للكرنك، وذلك للإستمتاع لشكاوي الأهالي بعد طلبات المواطنين من المحافظ بزيارتهم لعرض شكواهم علي أرض الواقع.

وإستمع محافظ الأقصر خلال الجولة، إلي مطالب الأهالى التى تلخصت فى إدخال الغاز الطبيعى والأهتمام بالصرف الصحى وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل البلد ، واصدر محمد بدر توجيهاته للمعنيين بسرعة اتخاذ الأجراءات اللازمة والقانونية حيال تلك المطالب.

 


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