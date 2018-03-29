مبعوث أممى: ليبيا لن تستقر دون القضاء على اقتصاد الظل







رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إنه لا يمكن حل الصراع الدائر فى البلاد دون القضاء على الاقتصاد الأسود و"نهب المال العام"، داعيا الفاعلين الدوليين إلى فرض عقوبات على "المهربين الكبار".

يقود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أحدث المساعى الرامية لإعادة توحيد ليبيا وإحلال الاستقرار بها بعد سبع سنوات من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسى وأسفرت عن الإطاحة بمعمر القذافى ومقتله.

وخلال سنوات من القلاقل التى تخللها صراع مسلح، ظهر فى البلد الغنى بالنفط اقتصاد ظل مربح يقوم على عمليات الاحتيال فى العملة والتهريب والابتزاز.

وقال سلامة فى مقابلة "أعتقد أن هذه هى أهم قضية فى ليبيا اليوم إنها لب الأمر فى ليبيا، على الأقل فى رأيى المتواضع".

وأضاف سلامة، الوزير السابق بالحكومة اللبنانية والأستاذ الجامعى الذى تولى منصبه فى أغسطس من العام الماضى، أن التخلص من اقتصاد الظل يتطلب "جهدا بعزيمة قوية" من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقوى الأجنبية.

وأضاف أنه يعمل على إقناع المجتمع الدولى بأن أى اتفاق سياسى لتوحيد الفصائل المتناحرة فى طرابلس وشرق ليبيا لن يكون سوى اتفاق "شكلي" دون القضاء على اقتصاد الظل.

وتابع "بذلت قصارى جهدى لإقناعهم بأنهم إن كانوا يريدون عملية سياسية فعليهم إنهاء جميع أنواع التهريب فى هذا البلد. لا تهريب البشر فحسب، بل وتهريب الوقود وتهريب (السلع) المدعمة وتهريب المخدرات، "عليهم التصدى للسوق السوداء. كما ينبغى لهم وقف نهب المال العام".

وقال سلامة "إنه تحد كبير - أعتقد أن علينا أن نبدأ فى تحميلهم التبعات وفضحهم. وأظن أننا بحاجة للنظر فى تحويلات الأموال"، وأشار إلى أنه ينبغى التحرك أيضا "من خلال عقوبات محددة على المهربين الكبار يفرضها أهم شركاء ليبيا الاقتصاديين".

غالبا ما يقع الاقتصاد غير الرسمى فى ليبيا تحت سيطرة الجماعات المسلحة التى تملك القوة الحقيقية على الأرض منذ 2011، ويتمتع بعضها بصفة رسمية، وأطلق سلامة حوارا مع الجماعات المسلحة وقال إنه يأمل بالكشف عن استراتيجية للتعامل معها بحلول مايو .

وقال "أعتقد أنها ستكون مشكلة مستمرة لعدة سنوات، لأن هناك الكثير منها (الجماعات)، وأيضا لأن الحكومة ليست مجهزة على الوجه الأمثل لدمجها فى الجيش أو الشرطة".

يأتى الحوار فى إطار عملية تقودها الأمم المتحدة تدعم إبرام اتفاقات سلام محلية وتمكين عمداء البلديات وإتمام المصالحة مع أنصار نظام القذافى المنفيين.

وقال سلامة "ذات يوم، ربما فى غضون أسابيع أو أشهر قليلة، سندعو القادة الذين شاركوا فى كل هذه العمليات الفرعية للاجتماع معا" لكنه أشار إلى أن ذلك أشبه بتتويج للعملية أكثر من كونه جزءا من جوهرها.

ودعا سلامة إلى إجراء انتخابات جديدة بنهاية العام لكنه قال إنه "يدرك تماما" أن الانتخابات قد تؤدى إلى زيادة المشكلات لا حلها. كانت الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2014 مثار خلاف وأدت إلى تشكيل حكومتين متنافستين إحداهما فى طرابلس والأخرى فى الشرق.

وذكر سلامة أن "من العسير جدا جدا التفكير في" الانتخابات الرئاسية دون تبنى دستور أولا، مضيفا أنه سيسعى للحصول على التزام من الأطراف المعنية لقبول النتائج ،وقال "أتمنى أن أحصل على بيان مكتوب، على الأقل يكون لدى بيان عام".