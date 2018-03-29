مؤشرات جزيرة شندويل بسوهاج: 12859 صوتا السيسى و254 لموسى







سوهاج - محمود مقبول

أسفرت أعمال الفرز للجان الانتخابية بمركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسى، على 12 ألف و859 صوتا، وحصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 254 صوتا.

وهذا وقد بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 40 ألف و456 ناخب وناخبة، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 13 ألف و113 صوتا وبلغت جملة الأصوات الباطلة 511 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.