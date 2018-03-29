مؤشرات أولية.. لجنة مدرسة بشلوش ميت غمر: السيسى 4450 صوتا وموسى 20







كتب محمد شرقاوى

أسفرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز لجنة بشلوش ميت غمر الدقهلية، عن حصول عبد الفتاح السيسى على 4450 صوت، وموسى مصطفى موسى على 20 صوتا، والباطلة 10.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.