مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بمركز إسنا: السيسى 68165 صوتاً وموسى 2064

مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بمركز إسنا: السيسى 68165 صوتاً وموسى 2064الخميس، 29 مارس 2018 03:45 ص
فرز الأصوات
الأقصر – أحمد مرعى
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أسفرت المؤشرات الأولية لفرز اللجنة العامة في مركز إسنا جنوب الأقصر، والتى تضم 272217 صوتا، عن تصويت 73792 ناخبا، وحصل السيسى على 68165 صوتا، وموسى على 2064 صوتا. والأصوات الباطلة بلغت 3563 صوتا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين الماضى وانتهى الاستحقاق الديمقراطى أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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