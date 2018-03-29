مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالدرب الأحمر: السيسى 25124 وموسى 968 صوت

مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالدرب الأحمر: السيسى 25124 وموسى 968 صوتالخميس، 29 مارس 2018 01:24 ص
جانب من الفرز
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة العامة بالدرب الأحمر بمركز شباب الحبانية، عقب فرز الأصوات وكان عدد الأصوات الباطلة 3135، والأصوات الصحيحة 26092، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على25124، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على968.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة