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مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالدرب الأحمر: السيسى 25124 وموسى 968 صوت

الخميس، 29 مارس 2018 01:24 ص
مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالدرب الأحمر: السيسى 25124 وموسى 968 صوت جانب من الفرز





كتب إيهاب المهندس
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أعلنت اللجنة العامة بالدرب الأحمر بمركز شباب الحبانية، عقب فرز الأصوات وكان عدد الأصوات الباطلة 3135، والأصوات الصحيحة 26092، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على25124، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على968.

 


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